Heimatgeschichte aus dem Geiseltal Erinnerungen an die DDR-Ferienlager der Kohlekinder

Mit einem Vortrag samt Film lassen Axel Himmel und Holger Schmidt die Erinnerungen an die Sommerfrische für Kinder aus dem Geiseltal lebendig werden. Es gibt zwei Termine. Wann die Veranstaltungen stattfinden und wie man sich anmeldet.