Heck von Renault bricht plötzlich aus - 45.000 Euro Schaden bei Unfall auf Oranienbaumer Chaussee

Dessau/MZ. - Etwa 45.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall, zu dem es am Montag, 6. Oktober, gegen 17.10 Uhr auf der Oranienbaumer Chaussee in Dessau gekommen ist.

Nach Angaben der Polizei in Dessau-Roßlau hatte ein 83-jähriger Fahrer eines Renault die B 185 aus Richtung Mildensee nach Dessau befahren. Dabei sei ihm das Heck seines Fahrzeugs ausgebrochen. Der Renault kam ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort touchierte er einen BMW eines 50-jährigen Fahrers.

Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leichtverletzt. Im nachmittäglichen Berufsverkehr kam es bei der Unfallaufnahme zu Beeinträchtigungen.