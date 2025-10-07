Weißenfels/MZ - Ein 31-jähriger Ladendieb ist von Polizisten in der Weißenfelser Innenstadt gestellt worden. Gegen den Mann werde nun ermittelt, zudem sei ihm von dem betroffenen Geschäft Hausverbot erteilt worden, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Dienstag mit. Demnach war der Mann am Montagabend von Mitarbeitern des Geschäfts dabei beobachtet worden, wie er Lebensmittel und alkoholische Getränke unter seiner Kleidung versteckte. Darauf angesprochen, flüchtete er zunächst aus dem Laden. Er konnte aber wenig später von den alarmierten Beamten in der Nähe aufgegriffen werden.