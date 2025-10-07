Inken Henningsen war früher die Lions in der Basketball-Bundesliga aktiv. Mit 32 Jahren hat sie jetzt in Halle ihr Comeback gegeben. Warum sie aufgeregt war.

Nach fünf Jahren als Mama zurück auf dem Basketballparkett

Inken Henningsen ist zurück auf dem Basketballparkett - und Mann und Tochter sind mit dabei.

Halle/MZ - Die Sirene heult, das Spiel ist vorbei. Inken Henningsen läuft direkt zu Mann Germar und Tochter. Stine-Karlotta, ein Jahr alt, klammert sich im blauen Bundesligatrikot aus vergangenen Zeiten an Papas Schulter. Es ist ein Heimspiel, ein Comeback und auch eine kleine familiäre Premiere.