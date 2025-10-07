Frühere Nationalspielerin aus Halle Nach fünf Jahren als Mama zurück auf dem Basketballparkett
Inken Henningsen war früher die Lions in der Basketball-Bundesliga aktiv. Mit 32 Jahren hat sie jetzt in Halle ihr Comeback gegeben. Warum sie aufgeregt war.
07.10.2025, 11:00
Halle/MZ - Die Sirene heult, das Spiel ist vorbei. Inken Henningsen läuft direkt zu Mann Germar und Tochter. Stine-Karlotta, ein Jahr alt, klammert sich im blauen Bundesligatrikot aus vergangenen Zeiten an Papas Schulter. Es ist ein Heimspiel, ein Comeback und auch eine kleine familiäre Premiere.