Extrem-Radwettbewerb „Elbspitze“ „Bergkönig“ kämpft sich durch die Nacht: Was Naumburger anderthalb Tage am Stück im Sattel hält
25-jähriger Student Felix Kersten gewinnt erneut Sonderwertung beim ungewöhnlichen Radmarathon „Elbspitze“. Was er auf der 759-Kilometer-Strecke von Dresden zur Kaunertaler Gletscherstraße in den österreichischen Alpen erlebte.
Aktualisiert: 07.10.2025, 18:00
Naumburg/Dresden - Ab wann denn die Kategorie „Langstreckenradler“ beginne? „Die einen finden ab 100 Kilometer, die anderen ab 200 Kilometer“, sagt Felix Kersten ungerührt und setzt eine Pointe obendrauf.