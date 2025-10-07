weather spruehregen
  4. Extrem-Radwettbewerb „Elbspitze“: „Bergkönig“ kämpft sich durch die Nacht: Was Naumburger anderthalb Tage am Stück im Sattel hält

Extrem-Radwettbewerb „Elbspitze“ „Bergkönig“ kämpft sich durch die Nacht: Was Naumburger anderthalb Tage am Stück im Sattel hält

25-jähriger Student Felix Kersten gewinnt erneut Sonderwertung beim ungewöhnlichen Radmarathon „Elbspitze“. Was er auf der 759-Kilometer-Strecke von Dresden zur Kaunertaler Gletscherstraße in den österreichischen Alpen erlebte.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 07.10.2025, 18:00
Gebummelt wird trotzdem nicht: Außerhalb der Zeitfahrprüfung und der verschiedenen Bergwertungen bleibt das Teilnehmerfeld bei der „Elbspitze“ ohne Ausreißversuche stets zusammen – auch während der Nachtstunden. (Foto: Philipp Zieger)

Naumburg/Dresden - Ab wann denn die Kategorie „Langstreckenradler“ beginne? „Die einen finden ab 100 Kilometer, die anderen ab 200 Kilometer“, sagt Felix Kersten ungerührt und setzt eine Pointe obendrauf.