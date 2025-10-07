Vor dem Landgericht Halle muss sich ein 37-Jähriger wegen verschiedener Straftaten verantworten. Diebstahl und „Heil Hitler“-Rufe sind dabei noch das Harmloseste.

Der Angeklagte (M.) muss sich wegen verschiedenster Straftaten verantworten und ist bereits seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft.

Halle/MZ. - „Mir wurde gesagt, dass dieser Mann ohne meine Hilfe nicht überlebt hätte“, sagt Susann Schmidt im Prozess vor dem Landgericht Halle. Ob sie den Mann jemals wiedergesehen hätte, wollte die MZ von ihr wissen. „Nein, aber ich hoffe, es geht ihm gut.“