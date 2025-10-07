Prozess am Landgericht Halle Angriff fast nicht überlebt - Opfer schildert Messerattacke
Vor dem Landgericht Halle muss sich ein 37-Jähriger wegen verschiedener Straftaten verantworten. Diebstahl und „Heil Hitler“-Rufe sind dabei noch das Harmloseste.
07.10.2025, 19:51
Halle/MZ. - „Mir wurde gesagt, dass dieser Mann ohne meine Hilfe nicht überlebt hätte“, sagt Susann Schmidt im Prozess vor dem Landgericht Halle. Ob sie den Mann jemals wiedergesehen hätte, wollte die MZ von ihr wissen. „Nein, aber ich hoffe, es geht ihm gut.“