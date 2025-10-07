Einwohnerin ließ nicht locker. Wo die Vierbeiner jetzt sind und wie es mit ihnen weitergehen soll.

Beyernaumburg/MZ. - Aufregung um eine Katzenfamilie in Beyernaumburg: Die Katzenmutter mit ihren drei kleinen Kätzchen war vor der Kindertagesstätte aufgetaucht. Mitarbeiter der Kita, zwei Familien in der Nachbarschaft und auch Eltern wie Maria Knoblauch hatten Mitleid mit den Tieren und steckten ihnen Futter zu. „Schon morgens und auch beim Abholen am Nachmittag waren sie immer da“, berichtet Knoblauch. Weil das insgesamt aber kein guter Zustand war und eines der Kätzchen auch einen kranken Eindruck machte, informierte man das Ordnungsamt.