Warum vom geplanten Photovoltaik-Projekt an der Autobahn 14 auch die Ortschaft Aderstedt profitiert.

Östlich der Autobahn 14, zwischen Plötzkau und Aderstedt, soll in einem 500-Meter-Korridor ein rund 40 Hektar großer Solarpark entstehen.

Aderstedt/MZ. - Vom Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz, das Sachsen-Anhalts Landtag im September verabschiedet hat, wird auch die Stadt Bernburg finanziell profitieren. Neben der Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei zwischen Neuborna und Gröna (MZ berichtete) soll in einem Korridor von 500 Metern östlich der Autobahn 14 und südwestlich von Aderstedt ein großer Solarpark entstehen. Bernburgs Planungsamtsleiter Markus Senze rechnete in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses vor, mit welchem Betrag die Kommune für das Aderstedter Vorhaben rechnen kann.