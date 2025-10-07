Schüler der Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“ in Lützen sind mit dem Professor-Schröder-Stipendium ausgezeichnet worden. Womit sie es sich verdient haben.

Lützen - Sechs Schülerinnen und Schüler hatten sich um das diesjährige Professor-Schröder-Stipendium der Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“ in Lützen beworben, zwei kamen letztlich zum Zug. Zoe Meißner aus der elften und Tim Paschenda aus der zwölften Klasse dürfen sich über je 500 Euro, ausgezahlt in monatlichen Raten, freuen.