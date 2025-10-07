Sangerhausen-Keeper im Gespräch Lukas Gröger ist mit 18 Jahren Stammtorwart beim VfB Sangerhausen und hat viel vor
Lukas Gröger ist Torhüter beim VfB Sangerhausen in der Verbandsliga und kommt aus einer Torwart-Familie. Welche Ziele der 18-Jährige hat und was er zur aktuellen Vereinsmisere sagt.
07.10.2025, 23:15
Sangerhausen/mz. - Wenn Lukas Gröger aktuell zwischen den Pfosten in der Fußball-Verbandsliga steht und das Trikot des VfB Sangerhausen trägt, kann er es manchmal noch gar nicht so richtig fassen, es ist eine große Ehre verbunden mit viel Vertrauen für ihn.