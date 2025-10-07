Lukas Gröger ist Torhüter beim VfB Sangerhausen in der Verbandsliga und kommt aus einer Torwart-Familie. Welche Ziele der 18-Jährige hat und was er zur aktuellen Vereinsmisere sagt.

Lukas Gröger ist mit 18 Jahren Stammtorwart beim VfB Sangerhausen und hat viel vor

Der 18-jährige Lukas Gröger steht beim VfB Sangerhausen im Tor.

Sangerhausen/mz. - Wenn Lukas Gröger aktuell zwischen den Pfosten in der Fußball-Verbandsliga steht und das Trikot des VfB Sangerhausen trägt, kann er es manchmal noch gar nicht so richtig fassen, es ist eine große Ehre verbunden mit viel Vertrauen für ihn.