Am 9. Oktober findet im Ascherslebener Ballhaus wieder der Berufsorientierungstag statt. Dessen Organisation haben erstmals die Azubis der Stadt übernommen. Auch neu: Der Katalog zur Veranstaltung ist online abrufbar.

Den Katalog Berufsorientierungstag, den Anna Bilz zeigt, gibt es erstmals nur online.

Aschersleben/MZ - Wer auf der Suche nach einem Arbeitsplatz ist, der kann sich auch in diesem Jahr kurz vor den Herbstferien wieder beim Berufsfindungstag im Ascherslebener Ballhaus bei Unternehmen aus der Region informieren. Am Donnerstag, 9. Oktober, laden der Wirtschaftsclub und die Stadt Aschersleben ab 9.30 Uhr besonders die Schüler der 8. bis 10. Klassen dazu ein.