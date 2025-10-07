weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
Unternehmen stellen sich vor Berufsorientierungstag im Ascherslebener Ballhaus: Erstmals übernehmen Azubis die Organisation

Am 9. Oktober findet im Ascherslebener Ballhaus wieder der Berufsorientierungstag statt. Dessen Organisation haben erstmals die Azubis der Stadt übernommen. Auch neu: Der Katalog zur Veranstaltung ist online abrufbar.

Von Detlef Anders 07.10.2025, 16:30
Den Katalog Berufsorientierungstag, den Anna Bilz zeigt, gibt es erstmals nur online.
Den Katalog Berufsorientierungstag, den Anna Bilz zeigt, gibt es erstmals nur online. (Foto: Detlef Anders)

Aschersleben/MZ - Wer auf der Suche nach einem Arbeitsplatz ist, der kann sich auch in diesem Jahr kurz vor den Herbstferien wieder beim Berufsfindungstag im Ascherslebener Ballhaus bei Unternehmen aus der Region informieren. Am Donnerstag, 9. Oktober, laden der Wirtschaftsclub und die Stadt Aschersleben ab 9.30 Uhr besonders die Schüler der 8. bis 10. Klassen dazu ein.