  4. Sondervermögen des Bundes: Zehn Millionen für Brücken-Sanierung im Harz

Quedlinburg soll gut zehn Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten – und setzt auf Brückensanierung. Drei marode Bauwerke stehen ganz oben auf der Liste. Erste Vorbereitungen laufen bereits, doch der Start hängt von gesetzlichen Vorgaben ab.

Von Petra Korn Aktualisiert: 07.10.2025, 14:56
Mit Geld, das die Bundesregierung aus einem Sondervermögen zur Verfügung stellen will, möchte die Stadt Quedlinburg Brücken bauen.
Mit Geld, das die Bundesregierung aus einem Sondervermögen zur Verfügung stellen will, möchte die Stadt Quedlinburg Brücken bauen. Symbolbild: IMAGO/Wolfilser

Quedlinburg/MZ. - Mehr als zehn Millionen Euro – genau 10.839.886 Euro – soll die Stadt Quedlinburg aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen in die Infrastruktur erhalten. Ausgegeben werden kann das Geld etwa für die Bildungsinfrastruktur, für Krankenhaus- und Rehabilitationsstruktur oder den Bevölkerungsschutz.