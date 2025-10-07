Quedlinburg soll gut zehn Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten – und setzt auf Brückensanierung. Drei marode Bauwerke stehen ganz oben auf der Liste. Erste Vorbereitungen laufen bereits, doch der Start hängt von gesetzlichen Vorgaben ab.

Mit Geld, das die Bundesregierung aus einem Sondervermögen zur Verfügung stellen will, möchte die Stadt Quedlinburg Brücken bauen.

Quedlinburg/MZ. - Mehr als zehn Millionen Euro – genau 10.839.886 Euro – soll die Stadt Quedlinburg aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen in die Infrastruktur erhalten. Ausgegeben werden kann das Geld etwa für die Bildungsinfrastruktur, für Krankenhaus- und Rehabilitationsstruktur oder den Bevölkerungsschutz.