Brief warf Verwaltung Verzögerungstaktik vor Stadtrat widerspricht Kritik in offenem Brief an Dessauer OB - Durfte Depot gar nicht gefördert werden?
Der Newkid-Verein wollte die alte Schultheiß-Brauerei mit Hilfe von Bundes-Fördermitteln sanieren. Doch die Stadt habe die Bewerbung darum verschleppt, kritisierte die FDP. Nun meldet sich ein anderer Stadtrat und nimmt die Verwaltung in Schutz.
05.02.2026, 08:00
Dessau/MZ. - Stadtrat Hendrik Weber (Freies-Bürger-Forum) hat Aussagen widersprochen, die FDP-Kreisvorstandsmitglied Joerg Schnurre in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Robert Reck formuliert hat. Schnurre hatte die Verwaltung scharf kritisiert, weil sie aus seiner Sicht eine mögliche Förderung des Newkid-Vereins mit Bundesmitteln verschleppt habe.