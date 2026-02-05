Brief warf Verwaltung Verzögerungstaktik vor Stadtrat widerspricht Kritik in offenem Brief an Dessauer OB - Durfte Depot gar nicht gefördert werden?

Der Newkid-Verein wollte die alte Schultheiß-Brauerei mit Hilfe von Bundes-Fördermitteln sanieren. Doch die Stadt habe die Bewerbung darum verschleppt, kritisierte die FDP. Nun meldet sich ein anderer Stadtrat und nimmt die Verwaltung in Schutz.