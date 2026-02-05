weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
Neues Freizeitangebot am Geiseltalsee Mit Video: Wie ehemaliger Raiffeisenmarkt Braunsbedra zur Lasertag-Arena wird

Im ehemaligen Raiffeisenmarkt im Atlantis-Center in Braunsbedra entsteht „Lasertag im Geiseltal“, ein neues Freizeitzentrum. Im Frühsommer soll Eröffnung sein. Wer der Mann hinter dem Projekt ist.

Von Diana Dünschel Aktualisiert: 05.02.2026, 09:30
Graffitikünstler Martin Bölke zeigt, wie die besondere Farbkunst in der Lasertag-Arena im Dunkeln leuchtet. (Foto: Katrin Sieler)

Braunsbedra/MZ. - Vergangenen Sommer schloss der Raiffeisenmarkt im Atlantis-Center in Braunsbedra nach über 30 Jahren seine Türen. Im Frühsommer ist nun die Wiedereröffnung der Halle als Freizeitzentrum geplant. Marcel Kossek aus der Geiseltalstadt ist der neue Mieter und baut hier sein „Lasertag im Geiseltal“.