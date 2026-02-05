Im ehemaligen Raiffeisenmarkt im Atlantis-Center in Braunsbedra entsteht „Lasertag im Geiseltal“, ein neues Freizeitzentrum. Im Frühsommer soll Eröffnung sein. Wer der Mann hinter dem Projekt ist.

Mit Video: Wie ehemaliger Raiffeisenmarkt Braunsbedra zur Lasertag-Arena wird

Graffitikünstler Martin Bölke zeigt, wie die besondere Farbkunst in der Lasertag-Arena im Dunkeln leuchtet.

Braunsbedra/MZ. - Vergangenen Sommer schloss der Raiffeisenmarkt im Atlantis-Center in Braunsbedra nach über 30 Jahren seine Türen. Im Frühsommer ist nun die Wiedereröffnung der Halle als Freizeitzentrum geplant. Marcel Kossek aus der Geiseltalstadt ist der neue Mieter und baut hier sein „Lasertag im Geiseltal“.