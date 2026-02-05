Neues Freizeitangebot am Geiseltalsee Mit Video: Wie ehemaliger Raiffeisenmarkt Braunsbedra zur Lasertag-Arena wird
Im ehemaligen Raiffeisenmarkt im Atlantis-Center in Braunsbedra entsteht „Lasertag im Geiseltal“, ein neues Freizeitzentrum. Im Frühsommer soll Eröffnung sein. Wer der Mann hinter dem Projekt ist.
Aktualisiert: 05.02.2026, 09:30
Braunsbedra/MZ. - Vergangenen Sommer schloss der Raiffeisenmarkt im Atlantis-Center in Braunsbedra nach über 30 Jahren seine Türen. Im Frühsommer ist nun die Wiedereröffnung der Halle als Freizeitzentrum geplant. Marcel Kossek aus der Geiseltalstadt ist der neue Mieter und baut hier sein „Lasertag im Geiseltal“.