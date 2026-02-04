Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte. Was das für den Busverkehr im Landkreis Wittenberg bedeutet.

Glättewarnung: Das gilt jetzt für den Busverkehr im Landkreis Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg warnt – basierend auf Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) – vor Glätte im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr.

Grund dafür sei eine Wetterlage, bei der Regen auf gefrorene Böden und Oberflächen trifft und unmittelbar gefriert. Nach Einschätzung des DWD herrscht in Ostdeutschland derzeit Dauerfrost mit Temperaturen von bis zu minus 7 Grad Celsius. Aus südlicher Richtung ströme eine feuchte Luftmasse heran, die auf die kalte, bodennahe Luft trifft.

Eine amtliche Unwetterwarnung bestehe derzeit nicht.

Busse im Landkreis Wittenberg fahren

Stand heute Morgen laufe der ÖPNV planmäßig. Es komme vereinzelt zu geringen Verspätungen. Derzeit betragen diese laut Kreisverwaltung maximal 4 Minuten.