In Langendorf gibt es zahlreiche malerische Fachwerkhäuser. Seit anderthalb Jahren fungiert Henri Brumme als neuer Ortsbürgermeister. Was er im Ehrenamt bisher bewegte.

Langendorf besitzt die malerischste Fachwerkstraße im Süden des Landes, wie es sich dort lebt

Das kleine beschauliche Langendorf besitzt eine malerische Fachwerkstraße. Henri Brumme ist in Langendorf aufgewachsen und seit anderthalb Jahren neuer Ortsbürgermeister. Hier im Gespräch mit Anwohnerin Laura Tieg und ihren Kindern Emilia und Theo.

Langendorf/MZ. - Einer der malerischsten Fachwerkstraßen im südlichen Sachsen-Anhalt befindet sich in Langendorf. Vor allem die Häusergruppe in der Luckaer Straße besitzt zum Teil überdurchschnittlich reiches Zierfachwerk, Bohlenstuben und Straßenbelag aus altem Kopfsteinpflaster – so steht es in der Denkmalliste des Burgenlandkreises. Ja, die Fachwerkhäuser sind ein Hingucker. Doch gerade die Straße mit dem Kopfsteinpflaster sorgt bei manchem Anwohner für schlaflose Nächte.