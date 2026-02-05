Neuer Ortsbürgermeister in Langendorf Langendorf besitzt die malerischste Fachwerkstraße im Süden des Landes, wie es sich dort lebt
In Langendorf gibt es zahlreiche malerische Fachwerkhäuser. Seit anderthalb Jahren fungiert Henri Brumme als neuer Ortsbürgermeister. Was er im Ehrenamt bisher bewegte.
Aktualisiert: 05.02.2026, 12:06
Langendorf/MZ. - Einer der malerischsten Fachwerkstraßen im südlichen Sachsen-Anhalt befindet sich in Langendorf. Vor allem die Häusergruppe in der Luckaer Straße besitzt zum Teil überdurchschnittlich reiches Zierfachwerk, Bohlenstuben und Straßenbelag aus altem Kopfsteinpflaster – so steht es in der Denkmalliste des Burgenlandkreises. Ja, die Fachwerkhäuser sind ein Hingucker. Doch gerade die Straße mit dem Kopfsteinpflaster sorgt bei manchem Anwohner für schlaflose Nächte.