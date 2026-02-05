Einzelhandel im Burgenlandkreis unter Druck Erneute Wendung - Müller schließt in Weißenfels ganz
Der Drogerie-Konzern gibt seine Filiale in der Weißenfelser Jüdenstraße nun doch ganz auf. Hinter den Beschäftigten liegt eine monatelange, emotionale Achterbahnfahrt.
Aktualisiert: 05.02.2026, 12:34
Weißenfels - Ein Kunde nach dem anderen hält am Mittwoch inne an der Eingangstür zum Müller-Kaufhaus in der Weißenfelser Jüdenstraße. Man nimmt sich kurz Zeit, einen Zettel zu lesen, der dort angebracht ist.