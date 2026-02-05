weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Müller schließt Weißenfels-Filiale: Was bedeutet das für die Innenstadt?

Einzelhandel im Burgenlandkreis unter Druck Erneute Wendung - Müller schließt in Weißenfels ganz

Der Drogerie-Konzern gibt seine Filiale in der Weißenfelser Jüdenstraße nun doch ganz auf. Hinter den Beschäftigten liegt eine monatelange, emotionale Achterbahnfahrt.

Von Alexander Kempf Aktualisiert: 05.02.2026, 12:34
Das historische Müller-Kaufhaus an der Ecke zwischen Martkplatz und Jüdenstraße in Weißenfels steht unter Denkmalschutz. Müller allerdings wird das Gebäude bald verlassen. Die Filiale wird geschlossen. 
Das historische Müller-Kaufhaus an der Ecke zwischen Martkplatz und Jüdenstraße in Weißenfels steht unter Denkmalschutz. Müller allerdings wird das Gebäude bald verlassen. Die Filiale wird geschlossen.  Foto: Alexander Kempf

Weißenfels - Ein Kunde nach dem anderen hält am Mittwoch inne an der Eingangstür zum Müller-Kaufhaus in der Weißenfelser Jüdenstraße. Man nimmt sich kurz Zeit, einen Zettel zu lesen, der dort angebracht ist.