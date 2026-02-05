Dutzende Kleingartenbesitzer in Dessau-Roßlau nutzen eine illegal ausgebaute Laube. Bei bestehenden Schwarzbauten drückt die Stadt ein Auge zu, künftige müssen aber mit dem Abriss rechnen. Was die Stadt plant.

Dessau-Roßlau greift gegen Schwarzbauten in Kleingärten durch - Was Pächter jetzt zu befürchten haben

Alles eitel Sonnenschein im Schrebergarten? Wegen illegaler Bauten gibt es Streit. Nun greift die Stadt durch.

Dessau-Rosslau/MZ. - Gedacht sind sie als Unterstellmöglichkeit für Rasenmäher, Hacke und Rechen, um sich schnell einen Kaffee zu kochen oder nach dem Unkrautjähten für ein Stündchen hinzulegen: kleine Lauben in Schrebergärten. Bis 24 Quadratmeter Grundfläche sind sie genehmigungsfrei, außerdem dürfen sie per Gesetz nicht zum Wohnen geeignet sein.