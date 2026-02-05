weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
Dutzende Kleingartenbesitzer in Dessau-Roßlau nutzen eine illegal ausgebaute Laube. Bei bestehenden Schwarzbauten drückt die Stadt ein Auge zu, künftige müssen aber mit dem Abriss rechnen. Was die Stadt plant.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 05.02.2026, 14:08
Alles eitel Sonnenschein im Schrebergarten? Wegen illegaler Bauten gibt es Streit. Nun greift die Stadt durch.
Alles eitel Sonnenschein im Schrebergarten? Wegen illegaler Bauten gibt es Streit. Nun greift die Stadt durch.

Dessau-Rosslau/MZ. - Gedacht sind sie als Unterstellmöglichkeit für Rasenmäher, Hacke und Rechen, um sich schnell einen Kaffee zu kochen oder nach dem Unkrautjähten für ein Stündchen hinzulegen: kleine Lauben in Schrebergärten. Bis 24 Quadratmeter Grundfläche sind sie genehmigungsfrei, außerdem dürfen sie per Gesetz nicht zum Wohnen geeignet sein.