weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Gegen Glätte: Streusalz ist in Halle verboten - Wie teuer es werden kann, wenn man es trotzdem nutzt

Eil
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr wegen gefrierendem Regen
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr wegen gefrierendem Regen

Gegen Glätte Streusalz ist in Halle verboten - Wie teuer es werden kann, wenn man es trotzdem nutzt

Die Straßensatzung der Stadt Halle verbietet privaten Anliegern den Einsatz von Streusalz. Wie teuer es werden kann, wenn nicht gerade diese eine Ausnahme gilt. Und welche kuriose Alternative zum Streusalz unter anderem in Bayern genutzt wird.

Von Undine Freyberg 05.02.2026, 16:01
Die Benutzung von Streusalz ist in Halle laut Straßensatzung verboten.
Die Benutzung von Streusalz ist in Halle laut Straßensatzung verboten. (Foto: Ute Nicklisch)

Halle (Saale)/MZ. - Antauendes und wieder gefrierendes Eis und Sprühregen verschärfen aktuell die Situation auf Straßen und Gehwegen. Wer vor seiner Haustür zum Streusalz greift, für den könnte es teuer werden.