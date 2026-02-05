Gegen Glätte Streusalz ist in Halle verboten - Wie teuer es werden kann, wenn man es trotzdem nutzt

Die Straßensatzung der Stadt Halle verbietet privaten Anliegern den Einsatz von Streusalz. Wie teuer es werden kann, wenn nicht gerade diese eine Ausnahme gilt. Und welche kuriose Alternative zum Streusalz unter anderem in Bayern genutzt wird.