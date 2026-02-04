Der in Bad Schmiedeberg gut bekannte Florian Funke veröffentlicht ein Buch, in dem er über sein kurzes persönliches Glück und den Schicksalsschlag schreibt.

Auf dem Smartphone kann Florian Funke das Cover des Buches schon betrachten.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Florian Funke hat ein Buch geschrieben. Doch im Gegensatz zu anderen Autoren, für die es ein unbeschreiblicher Glücksmoment ist und die es mit Stolz erfüllt, ihr Erstlingswerk in den Händen zu halten, sucht Funke nach Worten, um zu beschreiben, was er fühlt. „Es wäre schön gewesen, wenn ich das Buch nicht hätte schreiben müssen“, sagt der 43-Jährige.