  4. Tourismus im Südharz: Wie Stolberg vom Projekt „Fachwerk erhalten - Wandel gestalten“ profitieren soll

Der Wissensspeicher MSH und der Verein „Fachwerkstadt Stolberg (er)leben“ ziehen an einem Strang. Welche Partner dabei unterstützen könnten und was möglich wäre.

Von Helga Koch 04.02.2026, 18:45
Blick auf Teile der Innenstadt und Schloss Stolberg.
Blick auf Teile der Innenstadt und Schloss Stolberg. Foto: IMAGO/Frank Drechsler

Stolberg/MZ. - Die Mitglieder des Vereins „Fachwerkstadt Stolberg (er)leben“ blicken auf ein Jahr „Fachwerk erhalten - Wandel gestalten“ zurück - und nach vorn. Dazu hat der Verein ins Kaminzimmer von Schloss Stolberg eingeladen, mit dem Wissensspeicher MSH und seinen Partnern aus Tourismus, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.