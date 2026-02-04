Der Wissensspeicher MSH und der Verein „Fachwerkstadt Stolberg (er)leben“ ziehen an einem Strang. Welche Partner dabei unterstützen könnten und was möglich wäre.

Wie Stolberg vom Projekt „Fachwerk erhalten - Wandel gestalten“ profitieren soll

Stolberg/MZ. - Die Mitglieder des Vereins „Fachwerkstadt Stolberg (er)leben“ blicken auf ein Jahr „Fachwerk erhalten - Wandel gestalten“ zurück - und nach vorn. Dazu hat der Verein ins Kaminzimmer von Schloss Stolberg eingeladen, mit dem Wissensspeicher MSH und seinen Partnern aus Tourismus, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.