Neue Tonies, Gesellschaftsspiele und Kinderbücher: Die Stadtbibliothek Zeitz erweitert ihr Angebot dank einer Landesförderung. Was unter den Neuanschaffungen zu finden ist.

5.000 Euro vom Land: Neue Tonies und Spiele in der Stadtbibliothek Zeitz

Manuela Freyberg ist Leiterin der Stadtbibliothek Zeitz. Sie präsentiert stolz Kinderbücher, die neu eingezogen sind.

Zeitz/MZ. - „Wir freuen uns sehr“, sagt Manuela Freyberg, Leiterin der Stadtbibliothek Martin Luther in Zeitz. Die Einrichtung am Michaeliskirchhof 8 erhielt eine Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung kultureller Projekte in Höhe von 5.000 Euro – die Eigenmittel betrugen ebenfalls 5.000 Euro.