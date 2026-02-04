weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
Neue Tonies, Gesellschaftsspiele und Kinderbücher: Die Stadtbibliothek Zeitz erweitert ihr Angebot dank einer Landesförderung. Was unter den Neuanschaffungen zu finden ist.

Von Margit Herrmann 04.02.2026, 19:00
Manuela Freyberg ist Leiterin der Stadtbibliothek Zeitz. Sie präsentiert stolz Kinderbücher, die neu eingezogen sind.
Manuela Freyberg ist Leiterin der Stadtbibliothek Zeitz. Sie präsentiert stolz Kinderbücher, die neu eingezogen sind. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - „Wir freuen uns sehr“, sagt Manuela Freyberg, Leiterin der Stadtbibliothek Martin Luther in Zeitz. Die Einrichtung am Michaeliskirchhof 8 erhielt eine Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung kultureller Projekte in Höhe von 5.000 Euro – die Eigenmittel betrugen ebenfalls 5.000 Euro.