Am Samstagmorgen sollte die Mond-Mission Artemis II starten. Doch auch wenn das Unternehmen der NASA auf März verschoben wurde: Halles Planetariumsleiter lädt schon jetzt zu einer spannenden Reise ins All ein.

Start der Artemis II verschoben - Wie man von Halle aus trotzdem zum Mond fliegen kann

Einmal bis zum Mond und wieder zurück: Dirk Schlesier, Leiter des halleschen Planetariums, nimmt seine Zuhörer mit auf eine Reise zum Mond.

Halle (Saale)/MZ. - Am Samstagmorgen sollte sie eigentlich starten - die Artemis-II-Mission: Nach über 50 Jahren will die Nasa wieder Menschen zum Mond schicken. Doch auch wenn die Mission erneut verschoben wurde, können Besucher des halleschen Planetariums dennoch auf eine Reise zu unserem Erdtrabanten gehen - zumindest virtuell.