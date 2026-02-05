Eil
Mond-Mission der NASA Start der Artemis II verschoben - Wie man von Halle aus trotzdem zum Mond fliegen kann
Am Samstagmorgen sollte die Mond-Mission Artemis II starten. Doch auch wenn das Unternehmen der NASA auf März verschoben wurde: Halles Planetariumsleiter lädt schon jetzt zu einer spannenden Reise ins All ein.
Aktualisiert: 05.02.2026, 17:38
Halle (Saale)/MZ. - Am Samstagmorgen sollte sie eigentlich starten - die Artemis-II-Mission: Nach über 50 Jahren will die Nasa wieder Menschen zum Mond schicken. Doch auch wenn die Mission erneut verschoben wurde, können Besucher des halleschen Planetariums dennoch auf eine Reise zu unserem Erdtrabanten gehen - zumindest virtuell.