Hanna Günther verbindet ihr Studium, den Unterricht in der zweiten Klasse und ihre Leidenschaft für Whisky – bewusst, aufmerksam und voller Ruhe.

Wie eine junge Wittenbergerin zwischen Schule, Minijob und Whisky Momente der Aufmerksamkeit findet

Hanna Günther steht zwischen den Flaschen in der Charles Bar – ein Ort, der Aromen und Ruhe verbindet.

Wittenberg/MZ. - Hanna Günther, 23 Jahre alt, studiert Grundschullehramt und unterrichtet bereits eine zweite Klasse. Nebenbei arbeitet sie in der Charles Bar, einem Ort, der für sie mehr ist als ein Minijob. „Hier fühle ich mich wohl“, sagt sie. Obwohl sie selbst kaum Alkohol trinkt, nutzt sie die Bar, um sich mit Whisky zu beschäftigen, Aromen zu entdecken und Wissen zu sammeln. Die Ruhe hinter dem Tresen, die Gespräche mit Gästen und das Beobachten der verschiedenen Abfüllungen gehören für sie genauso zum Erlebnis wie der Geschmack selbst.