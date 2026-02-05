weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Missstände im Zeitzer Ortsteil: Theißen schlägt Alarm: Ortschef kritisiert jahrelange Untätigkeit der Stadt Zeitz

Eil
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen

Missstände im Zeitzer Ortsteil Theißen schlägt Alarm: Ortschef kritisiert jahrelange Untätigkeit der Stadt Zeitz

Vernachlässigte Infrastruktur, akute Gefahrenstellen und kaum Fortschritte: In Theißen wächst der Unmut über ausbleibende Maßnahmen der Stadt Zeitz. Was bemängelt wird.

Von Margit Herrmann 05.02.2026, 19:00
Der Jägerzaun neben dem Theißener Freibad hat nachgegeben. Insgesamt rund 20 Meter lagen auf dem Fußweg (Aufnahme vom 22. Januar).
Der Jägerzaun neben dem Theißener Freibad hat nachgegeben. Insgesamt rund 20 Meter lagen auf dem Fußweg (Aufnahme vom 22. Januar). (Foto: Margit Herrmann)

Theißen/MZ. - Theißens Ortsbürgermeister Thomas Ham (BIT) sieht seinen Ort von der Stadt Zeitz nicht gesehen: „Wir werden vernachlässigt. Für den Zeitzer Norden gibt es einfach kein Geld.“ Bei einem Rundgang durch den Ort zeigt er Missstände auf. Die MZ hat bei der Stadt Zeitz zu jedem Punkt nachgefragt.