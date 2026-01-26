Dem Blauen Stern in Theißen sollte durch Zimmervermietungen neues Leben eingehaucht werden. Warum der frühere Gasthof wieder leer steht – und welche Hoffnung dennoch bleibt.

Projekt Blauer Stern in Theißen gescheitert: Gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer?

Theißeners Ortsbürgermeister Thomas Ham hofft, dass bald wieder Leben in den Blauen Stern in Theißen einzieht.

Theißen/MZ. - „Das Projekt Blauer Stern ist gescheitert“, sagt Jörg Patzschke. Der engagierte Theißener hatte seit Juni 2025 vier Gästezimmer im ehemaligen Gasthof Blauer Stern in der Weißenfelser Straße 2 in Theißen vermietet. Inzwischen hat er Handtücher, Bettwäsche und Duschvorleger – alles aus eigener Tasche finanziert – wieder rausgeräumt.