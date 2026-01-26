weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
Bürgerhaus erwünscht Projekt Blauer Stern in Theißen gescheitert: Gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer?

Dem Blauen Stern in Theißen sollte durch Zimmervermietungen neues Leben eingehaucht werden. Warum der frühere Gasthof wieder leer steht – und welche Hoffnung dennoch bleibt.

Von Margit Herrmann 26.01.2026, 08:05
Theißeners Ortsbürgermeister Thomas Ham hofft, dass bald wieder Leben in den Blauen Stern in Theißen einzieht.
Theißeners Ortsbürgermeister Thomas Ham hofft, dass bald wieder Leben in den Blauen Stern in Theißen einzieht. (Foto: Margit Herrmann)

Theißen/MZ. - „Das Projekt Blauer Stern ist gescheitert“, sagt Jörg Patzschke. Der engagierte Theißener hatte seit Juni 2025 vier Gästezimmer im ehemaligen Gasthof Blauer Stern in der Weißenfelser Straße 2 in Theißen vermietet. Inzwischen hat er Handtücher, Bettwäsche und Duschvorleger – alles aus eigener Tasche finanziert – wieder rausgeräumt.