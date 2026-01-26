Für ein Teilhabezentrum im Medizinerviertel können nun weitere Spiel- und Sportgeräte gekauft werden. Damit wird ein Treffpunkt von behinderten und nicht-behinderten Menschen im Quartier gestärkt.

Halle (Saale)/MZ. - Der hallesche Verein Lebens(t)raum, der nach eigenen Angaben eine inklusive Gesellschaft fördert, in der Vielfalt als Bereicherung gilt, wird nun seinerseits unterstützt. Die Hallesche Wohnungsgesellschaft (HWG) spendet dem Verein 3.000 Euro.

Es ist ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Denn statt Weihnachtskarten und Präsente an Geschäftspartner zu verteilen, habe sich die HWG entschieden, das dafür vorgesehene Budget engagierten sozialen Projekten in Halle zur Verfügung zu stellen, wie das Unternehmen mitteilt.

Neue Geräte können im Teilhabezentrum ausgeliehen werden

In den vergangenen Jahren hätten unter anderem schon der Vier-Jahreszeiten-Bus oder das Schirm-Projekt eine Weihnachtsspende erhalten. Mit der diesjährigen Spende sollen Spiel- und Sportgeräte für das Teilhabezentrum Mitte (THZ) gekauft werden, darunter Bälle für Fußball, Volleyball und Basketball, sowie Outdoor-Spiele und weitere inklusive Freizeitgeräte.

Laut dem Verein Lebens(t)raum ist das THZ ein offener Treffpunkt im Medizinerviertel. Mit künftig noch mehr Geräten, die dort ausgeliehen werden können. „Mit dem neuen Spiel- und Sportgeräte-Pool können noch mehr gemeinsame Aktivitäten entstehen, vom Fußballspielen im Park bis zu Gesellschaftsspielen in der gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre des Teilhabezentrums“, sagt Vereinssprecher Marc Dietzel. Die Spende der HWG helfe, das Teilhabezentrum als offenen Treffpunkt im Quartier dauerhaft zu stärken.

Ein Ort gelebter Inklusion

Die HWG - vom Behinderten- und Seniorenbeirat der Stadt Halle bereits mit dem Zertifikat „Senioren- und behindertenfreundlicher Service“ ausgezeichnet - unterstützt Lebens(t)raum-Verein, da dieser laut HWG mit dem THZ „einen Ort gelebter Inklusion schafft, an dem Vielfalt und Teilhabe selbstverständlich sind“.

So treffen sich dort Nachbarn zu offenen Café-Nachmittagen, gemeinsamen Kochrunden oder kreativen Angeboten und finden zugleich Unterstützung in Alltagsfragen.