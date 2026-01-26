Am Hufeisensee in Halle sind Taucher vom TC Orca Halle am Sonntag unter die dicke Eisschicht geschwommen. Was das Eistauchen so besonders macht und in welchem zugefrorenen See das im Trend liegende Eisbaden kontrolliert möglich ist.

Zum ersten Mal seit rund zehn Jahren: Eistaucher wagten sich in den Hufeisensee

Der Tauchclub Orca Halle hat den gefrorenen Hufeisensee am Wochenende zum Eistauchen genutzt.

Halle (Saale)/ MZ. - Eine kühle Brise bringt die letzten verbliebenen Blätter an den Bäumen zum Rascheln. Der Hufeisensee ist mit einer dicken Eisschicht bedeckt - ein seltener Anblick. Ähnlich dicht scheint die Wolkendecke an diesem Nachmittag im Osten von Halle. Doch am Steg des Tauchclubs Orca Halle ist einiges los. Die Vorbereitungen für das erste Eistauchen nach gut zehn Jahren sind im vollen Gange.