  Haus in der Königendorfer Straße: Zwei Verletzte, hoher Sachschaden - Polizei ermittelt zur Brandursache in Kochstedt

Zwei Personen wurden bei einem Wohnhausbrand in Dessau-Kochstedt verletzt. Nun hat die Polizei die Ermittlungen nach dem Ursprung des Brandes aufgenommen.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 26.01.2026, 12:26
Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.
Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Foto: Müller-Lorey

Kochstedt/MZ. - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Dessau-Kochstedt hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau der MZ bestätigte, haben Brandermittler am Donnerstag, einen Tag nach dem Brand, das Grundstück an der Königendorfer Straße untersucht.