Zwei Personen wurden bei einem Wohnhausbrand in Dessau-Kochstedt verletzt. Nun hat die Polizei die Ermittlungen nach dem Ursprung des Brandes aufgenommen.

Zwei Verletzte, hoher Sachschaden - Polizei ermittelt zur Brandursache in Kochstedt

Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.

Kochstedt/MZ. - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Dessau-Kochstedt hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau der MZ bestätigte, haben Brandermittler am Donnerstag, einen Tag nach dem Brand, das Grundstück an der Königendorfer Straße untersucht.