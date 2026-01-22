Bei dem Brand eines Wohnhauses in Kochstedt ist am Mittwoch, 21. Januar, hoher Schaden entstanden. Der Sohn hatte noch versucht, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen. Vergeblich.

Kochstedt/MZ/DPA. - Bei dem Brand eines Wohnhauses in Kochstedt ist am Mittwoch, 21. Januar, ein Schaden von etwa 115.000 Euro entstanden. Das hat die Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr geschätzt. Das Feuer war in einem Versorgungsraum im Obergeschoss ausgebrochen, die beiden dortigen Räume wurden völlig zerstört. Die anderen Räume sind durch den Brandrauch und das Löschwasser beschädigt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Das Feuer in Kochstedt war am Mittwoch gegen 15 Uhr gemeldet worden

Das Feuer war am Mittwoch gegen 15 Uhr gemeldet worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem Obergeschoss des Gebäudes in der Lichtenauer Straße. Farbe und Intensität ließen auf ein intensives Brandgeschehen schließen, so die Feuerwehr. Sie führte zunächst die noch auf dem Grundstück anwesenden Bewohner vom Haus weg. Beide hatten sich aus dem Gebäude retten können. Der 86-jährige Mann und seine 81 Jahre alte Ehefrau wurden mit Brandwunden, angesengten Haaren und einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Ihr Sohn hatte noch Löschversuche mit einem Gartenschlauch unternommen, allerdings vergeblich. Der Mann blieb unverletzt.

In Kochstedt hat es am Mittwochnachmittag in einem Haus gebrannt. (Foto: Böckelmann)

Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz in das Obergeschoss des Hauses geschickt. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz verhinderte über den Korb des Hubrettungsfahrzeuges die Brandausbreitung zum Nachbargrundstück. Die Restlöscharbeiten waren gegen 17-45 Uhr abgeschlossen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Kochstedt, Süd und Alten mit insgesamt 39 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen.

Noch während der Löscharbeiten in Kochstedt wurden die Feuerwehren zu einem zweiten Brand nach Dessau-Süd gerufen

Noch während der Löscharbeiten in Kochstedt wurden die Feuerwehren der Stadt zu einem zweiten Brand gerufen. Dieser wurde gegen 17.15 Uhr aus Dessau-Süd gemeldet.

Nach Angaben der Feuerwehr brannten hier Teile eines Balkons im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Löscharbeiten erfolgten zügig von außen. Die Mieterin der Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren hier die Freiwilligen Feuerwehren Kühnau, Mildensee, Mosigkau, Roßlau, Sollnitz und Waldersee mit 35 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen. Die Polizei hat auch hier Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.