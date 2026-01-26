Der SV Grün-Weiß Langendorf gewinnt bei „Sterne des Sports“ 1.000 Euro. Der Preis wurde in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender feierlich übergeben.

Langendorf/Berlin/MZ. - Der SV Grün-Weiß Langendorf aus Weißenfels hat beim Bundesfinale der „Sterne des Sports“ am Montag, 26. Januar, in Berlin einen vierten Platz erreicht. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Teamgeist läuft – Leichtathletik verbindet Schulen“, das gemeinsam mit der Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut umgesetzt wird.

Zuvor hatte der Verein den „Stern des Sports“ in Bronze auf regionaler Ebene gewonnen und sich im November 2025 als Sieger des Landesausscheids Sachsen-Anhalt den „Stern des Sports“ in Silber gesichert. Damit qualifizierte sich der SV-Grün‑Weiß Langendorf für den Bundeswettbewerb, bei dem alle Landessieger aus den 16 Bundesländern antraten.

Die Auszeichnung „Sterne des Sports“ wird vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den Volks- und Raiffeisenbanken organisiert. Für den vierten Platz überreichten Schirmherr und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seine Frau Elke Büdenbender im Rahmen einer feierlichen Zeremonie einen Scheck über 1.000 Euro. Den Preis nahmen Enrico Rothe von der Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut sowie Julia Martin vom SV Grün-Weiß Langendorf entgegen. Laut den Organisatoren des Wettbewerbs gelte das Engagement als vorbildliches Modell für niedrigschwelligen Kindersport im ländlichen Raum.