Nach dem kompletten Ausfall fahren im Landkreis Wittenberg wieder mehrere Buslinien. Welche Strecken bereits regulär laufen und welche Haltestellen weiterhin ausfallen.

Busverkehr im Landkreis Wittenberg läuft wieder an – wo es noch Einschränkungen gibt

Ab Dienstag sollen die Busse im Kreis Wittenberg wieder fahren.

Wittenberg/MZ. - Wittenberg/MZ. - Wie der Landkreis Wittenberg bekanntgibt, soll der Bus- und damit der Schülerverkehr am Dienstag wieder stattfinden.

Der Landkreis hatte am Montag den Bus- und Schülerverkehr vorübergehend eingestellt. Seit Montag, 11 Uhr, läuft der ÖPNV langsam wieder an.

Allerdings soll es auch am Dienstag zu Einschränkungen kommen: Teilweise können einzelne Haltestellen aufgrund des Straßenverhältnisse nicht sicher angefahren werden.

Haltestellen Luthersbrunnen und Assau nicht bedient

In Wittenberg bleiben Assau sowie Wittenberg Luthersbrunnen weiterhin unbedienbar.

In der Annaburg seien betroffen: Annaburg Bahnhof, Annaburg Schlossstraße, Annaburg Schule, Labrun Wendeplatz, Prettin Drei Linden und Prettin Schule.

Orte in Jessen und Bad Schmiedeberg werden nicht angefahren

In Jessen (Elster) können die Orte Holzdorf-Ost Juri-Gagarin, Kleindröben und Mauken nicht angefahren werden.

In Zahna-Elster sind die Haltestellen Bülzig Platz der Jugend, Gielsdorf, Melltendorf und Zemnick nicht erreichbar.

In Bad Schmiedeberg betrifft es Alt-Körbin, Bösewig, Großkorgau, Großwig, Kleinzerbst, Moschwig, Neu-Körbin, Österitz, Reinharz, Sackwitz und Scholis.

Haltestellen in Kemberg nicht erreichbar

In Kemberg bleiben Ateritz, Bietegast, Bleddin, Gniest, Gommlo, Klitzschena, Melzwig und Rötzsch unbedienbar.

In Coswig sind Grochewitz und Kakau betroffen.