Nach der Winternacht bereiten im Burgenlandkreis vor allem vereiste Fahrbahnen Probleme. Lkw bleiben hängen, Busse werden ausgebremst, es gibt viele Unfälle.

Durchfahrt verboten in der Borlachstraße Bad Kösens, weil nicht geräumt werden kann? Die Vermutung macht vor allem bei Anwohnern die Runde.

Naumburg. - Die Wettersituation war letztlich entspannter als angesagt, dennoch sorgten zunächst Eisregen und nachfolgend Schnee in der Nacht zu Montag und vor allem am Morgen zu Behinderungen, Unfällen und Beeinträchtigungen auf den Straßen; in vielen Schulen blieben die Bänke leer. Wegen ihrer Steigung kritische Punkte wie der Wethauer Berg und die Senke bei Döschwitz kurz vor Zeitz machten auch diesmal von sich reden – Lkw kamen einfach nicht vom Fleck. Sackgasse für den Verkehr und damit auch für die Räumdienste.