  4. Rutschiger Start in die Woche: Eisglätte lauert unter dem Schnee - Altkreis Bitterfeld kämpft mit Folgen des Wintereinbruchs

Der erneute Wintereinbruch mit gefrierendem Regen und Flockenwirbel sorgt für gefährliche Zustände auf den Straßen des Altkreises Bitterfeld. Das hat Folgen für den Nahverkehr, die Schulen und das Goitzsche Klinikum.

Aktualisiert: 26.01.2026, 18:30
Im Stadthof wird ein Räumfahrzeug Hansa APZ 1003L aus dem Hochsilo mit Feuchtsalz befüllt.
Im Stadthof wird ein Räumfahrzeug Hansa APZ 1003L aus dem Hochsilo mit Feuchtsalz befüllt. (Foto: Eigenbetrieb Stadthof)

Bitterfeld/MZ. - Der Wintereinbruch hält den Altkreis Bitterfeld in Atem. Eisregen und folgender Schneefall sowie Temperaturen um den Gefrierpunkt sorgen seit Sonntagabend für glatte Straßen und einen Winterdienst im Dauereinsatz. Das hatte am Montag massive Folgen: Der Busverkehr wurde am frühen Morgen eingestellt, mehrere Schulen blieben geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt und in der Notaufnahme des Goitzsche Klinikums häuften sich die Verletzungen durch Stürze. Schwerere Verkehrsunfälle blieben hingegen weitgehend aus (siehe „Polizei lobt Autofahrer im Altkreis“).