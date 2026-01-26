Bei einem Feuer in Dessau ist am Montag ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Was bislang zu dem Feuer und dem Einsatz der Rettungskräfte bekannt ist.

Bange Minuten im Dessauer Stadtteil Ziebigk - Garage brennt neben Wohnhaus völlig aus

Eine Feuerhölle: Im Dessauer Stadtteil Ziebigk ist am Montag eine Garage ausgebrannt.

Dessau/MZ. - Beim Brand einer Garage im Dessauer Stadtteil Ziebigk ist am Montag, 26. Januar, ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das hat die Berufsfeuerwehr in Dessau-Roßlau mitgeteilt. Die Kameraden waren um 10.17 Uhr alarmiert worden.