Zum 110-jährigen Bestehen des Jugendstilbads hat sich der Förderverein wieder eine außergewöhnliche Aktion einfallen lassen. Diesen Termin sollten sich Stadtbadfreunde unbedingt im Kalender eintragen.

Limitierte Stückzahl: Dieses besondere Souvenir können Fans zum 110. Geburtstag des Stadtbads in Halle mit nach Hause nehmen

Sie legen letzte Hand an das neue Stadtbad-Souvenir: Esmero-Chef Alexander Schieberle (l.) und Grafiker und Künstler Frank Weiß beim Vergolden eines der Exemplare.

Halle (Saale)/MZ. - Seit Monaten ist das hallesche Stadtbad geschlossen - es wird in den kommenden Jahren umfänglich saniert und soll erst 2028 wieder seine Türen für Besucher öffnen. Dennoch steht im Februar der 110. Geburtstag des Jugendstilbads an. Und der soll trotz der Bauarbeiten gebührend begangen werden.