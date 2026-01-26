Jubiläum für Bad Limitierte Stückzahl: Dieses besondere Souvenir können Fans zum 110. Geburtstag des Stadtbads in Halle mit nach Hause nehmen
Zum 110-jährigen Bestehen des Jugendstilbads hat sich der Förderverein wieder eine außergewöhnliche Aktion einfallen lassen. Diesen Termin sollten sich Stadtbadfreunde unbedingt im Kalender eintragen.
26.01.2026, 19:56
Halle (Saale)/MZ. - Seit Monaten ist das hallesche Stadtbad geschlossen - es wird in den kommenden Jahren umfänglich saniert und soll erst 2028 wieder seine Türen für Besucher öffnen. Dennoch steht im Februar der 110. Geburtstag des Jugendstilbads an. Und der soll trotz der Bauarbeiten gebührend begangen werden.