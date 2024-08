Stadtbad Halle: Sanierung startet 2025 – Was Sie wissen müssen

Sanierung des historischen Stadtbads in Halle

Ab dem zweiten Quartal 2025 soll das historische Stadtbad in Halle umfassend saniert werden. Außenfassade und Turm erstrahlen bereits in altem neuen Glanz.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist das einzig erhaltene Jugendstilbad in Sachsen-Anhalt: Zwischen 1913 und 1915 nach Plänen des Stadtbaurats Wilhelm Jost erbaut und 1916 eröffnet, konnte das historische Stadtbad in Halle inzwischen längst sein 100-jähriges Bestehen feiern. Nachdem 2021 der Startschuss für die umfassende Sanierung fiel, steht nun der nächste Meilenstein an: Voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 soll der Baustart erfolgen.