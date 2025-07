Alte Familienfotos beschäftigen die Leser. Nach einiger Verwirrung sorgt Regionalhistoriker Petrik Wittwika nach einer ausgiebigen erneuten Recherche für Klarheit. Was jetzt sicher ist.

Zeitz/MZ. - Auf der Spur des Zeitzers Klaus Schnabel: Was ein Foto in Bewegung setzte und was jetzt bekannt ist: Die Geschichte eines Fotos, aufgenommen 1939 auf der Zeitzer Auebrücke beschäftigt immer mehr Leser.