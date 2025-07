Ein Leser erkennt auf dem in der MZ erschienen Foto vermutlich seinen Cousin, eine Leserin die Freundin ihrer Schwester. Sie freuen sich über die Veröffentlichungen. Was sie erzählen.

Zeitz/MZ. - Am Telefon ist Horst Schnabel aus Kayna. „Ich rufe an wegen des Fotos, das am Freitag in der Zeitung war. Da war auf der Auebrücke der Großvater von Herrn Wittwika mit seinem Freund zu sehen. Ich denke, dieser Klaus Schnabel, das war mein Cousin.“