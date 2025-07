Dessau-Rosslau/MZ. - „Viel Spaß beim Feiern bei uns in Dessau-Roßlau“: Stadtmarketing-Chef Hannes Wolf, Oberbürgermeister Robert Reck und Stadtwerke-Chef Dino Höll haben am Freitagabend offiziell das Dessauer Stadtfest auf dem Marktplatz eröffnet. Mit vielen einladenden Worten – und einer Ehrung für Dirk Merkel für sein 35. Firmenjubiläum. Merkel ist langjähriger Partner der Stadt beim Stadtfest wie auch beim Weihnachtsmarkt. Ein kleines Dankeschön gab es auch für fünf der Mit-Organisatoren.

Schon ab 17 Uhr konnten sich Besucher des Stadtfestes am Freitag auf den verschiedenen Bühnen unterhalten lassen. Zeitgleich öffnete die Bunte Meile auf der Zerbster Straße, die das ganze Wochenende besucht werden kann. Dort präsentieren sich Vereine, Organisationen und Initiativen. In der Ratsgasse lädt von Freitag bis Sonntag ein Kunst- und Weinmarkt zum Verweilen ein. Auf der Mühleninsel gibt es einen Rummel. Am Sonntag sind die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.