Dessau/MZ. - An diesem Wochenende findet das jährliche Stadtfest in Dessau statt. Die Innenstadt verwandelt sich vom 4. bis 6. Juli in ein Festgelände mit einem umfangreichen Programm.

Das Stadtfest erstreckt sich über verschiedene zentrale Veranstaltungsorte in der Innenstadt. Dazu gehören der Marktplatz mit der Stadtwerke-Bühne, der kleine und der große Rathausinnenhof, die Marienkirche, die Zerbster Straße mit der Friedensglocke, die Mühleninsel sowie die Ratsgasse.

Wann beginnt das Stadtfest?

Eröffnet wird das Stadtfest offiziell am Freitag um 19 Uhr durch Oberbürgermeister Robert Reck, Hannes Wolf und Dino Döll auf der Stadtwerke-Bühne auf dem Marktplatz.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung findet auf den verschiedenen Bühnen, Programm statt. Um 17 Uhr wird es auf mehreren Bühnen in der Innenstadt zu einem musikalischen Warm-Up kommen.

Auf dem Marktplatz startet das Programm mit einer Mischung aus Musik und Moderation durch einen DJ, während im Großen Rathausinnenhof DJ Florian Kellner auflegt. Zur gleichen Zeit öffnet die Bunte Meile in der Zerbster Straße sowie das große Schaustellervergnügen auf der Mühleninsel.

Um 18 Uhr spielt die Band Young Province auf der Stadtwerke-Bühne, bekannt für ihre energiegeladene Live-Musik. Anschließend sorgen ein DJ-Team sowie die 90er- und 2000er-Partyshow „Venga Venga“ ab 21 Uhr für Stimmung bis Mitternacht, inklusive einer Feuershow auf der Bühne. Parallel dazu finden im Rathausinnenhof Tanzshows und eine Karibik-Party statt.

Auch in der Ratsgasse und rund um die Friedensglocke gibt es bis in die Nacht Angebote aus Kunst, Kulinarik und Unterhaltung.

Was sind die Highlights am Samstag?

Die Highlights am Samstag beginnen am Vormittag mit dem Familientag der Stadtwerke Dessau auf dem Marktplatz. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucher dort ein Programm mit Vereinspräsentationen, Kinderanimation, einem Smoothiebike, einer Trinkwasserbar und der beliebten Kika-Löwenzahnshow um 11 und um 14 Uhr. Zusätzlich bietet das Bewegungskombinat ab 10.30 Uhr Frühsport auf dem Marktplatz an.

Ab 14 Uhr präsentieren sich Polizei, Feuerwehr, THW, DRK, Bundespolizei und Bundeswehr auf der Blaulichtmeile entlang der Zerbster Straße mit verschiedenen Aktionen. Am Abend wird das Festprogramm musikalisch fortgesetzt: Um 21.30 Uhr tritt auf der Stadtwerke-Arena der Sänger Joris auf.

Den Abschluss des Tages bildet um Mitternacht ein großes Höhenfeuerwerk, das vom Verein zur Förderung der Stadtkultur Dessau präsentiert wird. Anschließend lädt die „Stadtwerke Absackerparty“ in der Kulturfabrik zum Weiterfeiern bis in die frühen Morgenstunden ein. Der Eintritt zur Party ist bis Mitternacht kostenlos.

Die Ratsgasse wird am Samstag ebenfalls zur Aktionsfläche: Der Stadtsportbund Dessau-Roßlau lädt von 11 bis 18 Uhr zum Mitmachen ein und organisiert eine Familienolympiade mit spannenden Aufgaben und tollen Preisen.

Was gibt es sonst noch alles zu erleben?

Ab 11 Uhr findet auf der Stadtwerke-Bühne der DVV-Schlagergarten statt, unter anderem mit Auftritten von Spielberg, Matrosen in Lederhosen, Birgit Langer, dem Humoristen Heiko Harig sowie um 16 Uhr das Konzert von Nicole und Band. Ein weiteres Highlight am Sonntag ist der verkaufsoffene Sonntag: Zwischen 13 und 18 Uhr öffnen zahlreiche Geschäfte in der Dessauer Innenstadt ihre Türen zum Einkaufsbummel.

Über das ganze Wochenende hinweg bleibt die Bunte Meile auf der Zerbster Straße unverändert geöffnet. Gleiches gilt für das Schaustellervergnügen auf der Mühleninsel oder für den Kunst- und Weinmarkt in der Ratsgasse. Außerdem kann über das Wochenende hinweg eine Führung des Mitteldeutschen Theaters und die Besteigung des Turms der Marienkirche gemacht werden.

Was gibt es am Stadtfest-Wochenende zu beachten?

Für die Anreise wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Der Hauptbahnhof Dessau liegt rund zehn Gehminuten vom Festbereich entfernt. Während des Stadtfestes gilt auch ein angepasster Fahrplan der Straßenbahn und des Busverkehrs. Es wird unter anderem ein Zusatzangebot ab der Haltestelle Bauhausmuseum geben. Weitere Informationen zu den geänderten Fahrplänen gibt es auf der Webseite der Stadtwerke.

Im Zuge der Veranstaltung kommt es zu Straßensperrungen. Unter anderem sind die Zerbster Straße sowie die Schlossstraße für den Verkehr gesperrt. Die Einfahrt zum Parkhaus Rathaus-Center bleibt jedoch möglich.

Das Parkhaus hat zum Stadtfest gesonderte Öffnungszeiten. Am Freitag und Samstag ist das Parkhaus von 7 bis 0.30 Uhr geöffnet, sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. In der gesamten Innenstadt muss mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.