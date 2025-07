Ein kanadisches Flugzeug kreist am Freitagmorgen über Aschersleben, ein Mann randaliert in Schönebeck erst in S-Bahn und wirft später eine Flasche gegen einen Zug, die Agentur für Arbeit will auch im Salzlandkreis keine E-Mails mehr bekommen: Im Ticker von Freitag, 4. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern noch außer Hitze? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 3. Juli 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 4. Juli 2025.

19.32 Uhr: Was für eine heiße Woche - in jeder Hinsicht. Respekt an alle, die es geschafft haben, der Hitze trotzen. Vor allem gilt dieser Respekt den Einsatzkräften der Feuerwehren, die irgendwann gefühlt nur noch im Dauereinsatz waren. Wobei: Von wegen nur noch ...

Es wäre Zeit für ein Wochenende, oder? SLK, der Newsblog weiß natürlich, dass vor allem Getreidefeldbrände keine Wochentage kennen. Deshalb bleiben wir wach, behalten das Geschehen im Auge - und vor allem den Respekt vor denen, die dafür sorgen, dass diese Feuer nicht noch größer werden.

Nichtsdestotrotz gucken wir mal, ob nicht noch ein paar Stunden zum Durchatmen bleiben - für uns alle.

SLK, den Newsletter, schreibt Anja Riske. Sie arbeitet am Regiodesk Salzland. Dazu gehören die Redaktionen in Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt. (Grafik. Tobias Büttner)

Wie Sie in den Verteiler für den Newsletter kommen? Melden Sie sich ganz einfach an, dann landet er jeden Morgen von montags bis samstags in Ihrem Postfach.

SLK Live, der Newsblog hält Augen und Ohren offen, aber auch Nase und Mund zum Durchatmen und meldet sich am Montag wieder ganz früh mit den wichtigsten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis zurück.

Während Sie durchatmen: Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren?

Wir sind längst zweistellig: Sie finden dort jetzt schon zehn Folgen.

Vor allem haben wir am Montagmorgen genauso früh wie SLK, den Newsblog unsere elfte Folge für Sie im Angebot. Frank Klemmer war in dieser Woche draußen in Baalberge und traf Mark Styra, den früheren Kreisschülersprecher.

17-Jähriger spricht darüber, was seine Generation bewegt. (Video: Frank Klemmer, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz) (Video: Frank Klemmer, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Ein Gespräch über eine neue Generation im Salzlandkreis, über politische Stimmungen und über die Vorzüge des Bahnfahrens

Die traurige Geschichte von Schäferhund Bruno

18.49 Uhr: Wir sagen es Ihnen gleich, es ist eine sehr traurige Geschichte: Schäferhund Bruno ist einer von 17 Hunden, die dieses Jahr durch den Salzlandkreis ihren Haltern entzogen wurden.

Schäferhund Bruno nach der OP. (Foto: Tierheim Schönebeck)

Die Geschichte des Rüden, der ins Schönebecker Tierheim kam, ist von Schicksalsschlägen und seltenen Glücksmomenten geprägt. Wir erzählen das Ganze hier.

Landwirt dankt Feuerwehren und Nachbarn für Hilfe

18.20 Uhr: Über zwei Hektar Getreide werden bei Klein Schierstedt durch Brand vernichtet.

Die Ortswehren löschten den Brand bei Klein Schierstedt. (Foto: Feuerwehr Aschersleben)

Der Klein Schierstedter Landwirt Frank Herrmann dankt fünf Feuerwehren und benachbarten Landwirten für ihre Hilfe. Was passiert ist, lesen Sie hier.

Agentur für Arbeit: Hacker-Angriffe im Minutentakt

17.51 Uhr: Die Agentur für Arbeit hat keine Mailadressen mehr. Zumindest sind die Geschäftsstellen im Salzlandkreis jetzt nicht mehr unter dem Ortsnamen erreichbar.

Von Hackern weltweit wird die Agentur für Arbeit minütlich angegriffen. Deshalb sieht sie sich auch im Salzlandkreis zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gezwungen – und hat E-Mail-Adressen abgeschaltet. (Foto: Imago/Silas Stein)

Nicht nur hier, sondern im ganzen Land. Wieso der Chefin beim Blick auf eine Weltkarte immer Angst und Bange wird, erzählen wir Ihnen hier.

Was ein kanadisches Flugzeug in Aschersleben sucht

17.13 Uhr: Ein ungewöhnliches Flugzeug zieht am Freitagmorgen seine Bahnen über Aschersleben und der Region und lässt Passanten neugierig zurück.

Was es mit dem Flugmanöver wirklich auf sich hat, erklären wir Ihnen hier.

Nach dem Abschluss ist vor der Schule

16.25 Uhr: Paulina Heupke hat es geschafft. Sie ist glücklich und ihre Eltern sind stolz. Die 16-Jährige hat ihren Realschulabschluss in der Tasche.

Den Realschlulabschluss hat Paulina Heupke in der Tasche. Doch nach den Sommerferien wird sie weiterhin die Schulbank drücken. (Foto: Nadja Bergling)

Einen besonders guten: Paulina Heupke gehört zu den Jahrgangsbesten an der Freien Sekundarschule in Bernburg – mit einem Notendurchschnitt von 1,06. Wo sie jetzt trotzdem weiter zur Schule geht, erzählt sie Ihnen hier.

Gymnasium Schönebeck: Endlich Austausch mit Frankreich

15.36 Uhr: Selbst Wochen später ist die Freude bei Anke Wieduwilt immer noch spürbar. Für die stellvertretende Schulleiterin des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium Schönebeck war der Schüleraustausch nach Frankreich eine Herzensangelegenheit.

Der Schüleraustausch nach Bourges in Frankreich war für die Schüler des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium ein tolles Erlebnis. (Foto: Lena Kühn)

Vom 15. bis 21. Juni waren Schüler der 8. Klasse der Schönebecker Schule in Bourges, einer Stadt in Frankreich. Warum dem eine jahrelange Suche vorausgegangen ist, erzählen wir Ihnen hier.

Neuer Kalender vom Ascherslebener Kulturkries

15.07 Uhr: Der Ascherslebener Kulturkreis „Adam Olearius“ hat einen Kalender für 2026 veröffentlicht. Dabei dreht sich alles um das Rondell und sein Jubiläum.

Der Kalender für 2026 weist auf die Geschichte des Rondells hin. (Foto: Frank Gehrmann9

Was genau geplant ist, verraten wir Ihnen schon mal hier.

Sperrung auf der Dümling-Straße in Schönebeck

14.10 Uhr: Wie die Stadt Schönebeck mitteilt, kommt es ab Montag für zwei Wochen zu halbseitigen Verkehrseinschränkungen in der Wilhelm-Dümling-Straße in Schönebeck.

Verkehrssicherungsmaßnahmen werden vom 7. bis 18. Juli im Bereich Hohendorfer Straße und Heinrich-Mentzel-Ring vorgenommen.

Grund hierfür sei die Erneuerung von Schachtabdeckungen. Die Verkehrsregelung erfolgt mittels einer Lichtsignalanlage.

Mann randaliert gleich zweimal in und vor S-Bahn

13.23 Uhr: Am gestrigen Donnerstag um 12.10 Uhr wurde die Bundespolizei zu einem Vorfall mit einem 33-Jährigen gerufen, der in einer S-Bahn auf der Strecke von Magdeburg in Richtung Schönebeck-Frohse randalierte, nachdem er kein für die Fahrt erforderliches Zugticket vorweisen konnte.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann den Zugbegleiter beleidigt und bedroht. Eine Streife der Bundespolizei fuhr umgehend nach Frohse. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte die Sachen des 33-Jährigen durchsucht und hätten einen Nothammer entdeckt, den sie sicherstellten. Der Mann erhielt Strafanzeigen unter anderem wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung, Diebstahls und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.

Doch damit nicht genug: Eine Stunde später fiel er laut der Bundespolizei in Bad Salzelmen erneut auf. Dort schmiss er eine Glasflasche gegen eine Fensterscheibe der S1, trat anschließend gegen eine Glastür des Zuges und beschädigte sie. Dafür erhielt er eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Feuergefahr: Stadt Schönebeck warnt und weist auf Regeln hin

12.50 Uhr: Nach der Brandserie an der Bahnstrecke am Mittwoch erinnert die Stadt Schönebeck jetzt an die schon geltenden besonderen Sicherheitsregeln. Seit dem 3. Juli gilt im gesamten Salzlandkreis die Waldbrandgefahrenstufe drei von fünf möglichen.

Aufgrund der Hitze und Trockenheit der letzten Jahre hat die Stadt Schönebeck bereits 2019 eine Allgemeinverfügung zur Vermeidung von Bränden erlassen. Es wird dringend darum gebeten, diese Verfügung zu beachten. Sie gilt für unbebaute und waldähnliche Flächen im gesamten Stadtgebiet Schönebecks, besonders im Naherholungsgebiet Plötzky-Pretzien.

Das heißt: Das Grillen, das Betreiben offener Feuerstellen sowie jegliche anderen offenen Feuer sind in diesem Geltungsbereich verboten. Ebenfalls verboten ist das Wegwerfen von brennenden Streichhölzern oder Zigaretten.

Süßigkeiten aus aller Welt in der Oberstraße

12.12 Uhr: In der Ascherslebener Oberstraße eröffnet morgen ein Geschäft mit Süßigkeiten aus aller Welt.

Naschwerk aus aller Welt hat Benjamin Klapproth in seinem Süßigkeiten-Laden „Candy Saurus“ aufgebaut, der am Wochenende eröffnet wird. (Foto: Frank Gehrmann)

Wie Jenny und Benjamin Klapproth auf die Idee gekommen sind und was „Candy Saurus“ zu bieten hat, erzählen wir Ihnen hier.

Mittsommer bei den Bördewichteln

11.25 Uhr: Mittsommer im Pfarrgarten: Die Wolmirslebener Bördewichtel erfreuen ihre Gäste seit Jahren mit ihren Geschichten.

Selbst schwedische Spezialitäten durften bei der diesjährigen Vorstellung im Pfarrgarten nicht fehlen. (Foto: Nicole Hintz)

Dieses Mal ging es auf eine Reise in den Norden. Wohin genau, lesen Sie hier.

So groß ist Schönebecks höchste Agave

10.34 Uhr: Als Wilfried Mövius vor etwa 20 Jahren eine Agave geschenkt bekommt, hat er nicht vorhergesehen, wie groß diese einmal werden wird.

Wie groß sie jetzt wirklich ist, sehen Sie hier.

Vietnamesisch statt Buffet in Aschersleben

10.07 Uhr: Buffet ade! Im Ascherslebener „La Dolce Vina“ gibt’s künftig Pho und krosse Ente à la carte.

„La Dolce Vina“-Inhaberin Huong Giang Vu wagt den Neustart. (Foto: Frank Gehrmann)

Weil das Buffet kaum noch gefragt war, wagt das frühere Restaurant Ascherslebener „Weiße Taube“ den Wandel – mit feiner vietnamesischer Küche und neuem Namen. Was jetzt auf der Karte steht, erfahren Sie hier.

Den Baum aus der Wipper gezogen

9.28 Uhr: Kaum waren die Kameraden der Ilberstedter Feuerwehr von einem Löscheinsatz am Donnerstag am Hopfenberg in Giersleben wieder zurückgekehrt, da ging erneut der Meldeempfänger los.

In der Nähe des örtlichen Sportplatzes war unweit der Brücke am Ufer der Wipper ein Baum quer zur Fließrichtung in den kleinen Fluss gestürzt und drohte das Wasser aufzustauen. Beim Auftreffen auf das andere Ufer war der Baum in mehrere Teile gesplittert.

Die Wipper vom umgestürzten Baum befreit haben die Kameraden der Ilberstedter Feuerwehr am Donnerstag. (Foto: Kurt Kuchinke)

Derzeit führt die Wipper relativ wenig Wasser, sodass ein Kamerad ins Wasser steigen und den Stamm an das Stahlseil der Winde des Einsatzfahrzeugs anschlagen konnte.

Der Stamm und die abgebrochenen Äste wurden aus dem Wasser geborgen und vorläufig am jenseitigen Ufer abgelegt. (kuk)

Sperrung in Güsten: Haltestelle mit neuem Namen

9.04 Uhr: In Güsten wird ab kommendem Montag die Straße Am Stadtgraben im Bereich der Grundschule Güsten dauerhaft für den gesamten Verkehr gesperrt. Damit kann, wie die KVG mitteilt, auch die bisherige Haltestelle Güsten, Schule, nicht mehr durch Linienbusse bedient werden.

Ersatzweise müsse nun in beiden Fahrtrichtungen die Haltestelle Bernburger Straße genutzt werden, erklärt KVG-Sprecher Bill Bank. Zur eindeutigen Unterscheidung wird dabei die bisherige Haltestelle in Fahrtrichtung Bahnhof (am Ernst-Thälmann-Platz) in „Güsten, E.-Thälmann-Platz" umbenannt.

Betroffen sind die Linien 111 (Bernburg – Güsten - Staßfurt) und 143 (Aschersleben – Warmsdorf – Güsten). Die Fahrzeiten außerhalb der Stadt Güsten würden sich auf den genannten Linien nicht ändern.

Auch in Aschersleben brennt es weiter

8.35 Uhr: Auch die Ascherslebener Feuerwehr musste am Donnerstag wieder zu mehreren Einsätzen ausrücken, darunter zwei Flächenbrände.

Weiter im Einsatz war die Feuerwehr Aschersleben am Donnerstag. (Foto: Frank Gehrmann)

Mehr dazu lesen Sie hier.

Wie sicher sind die Brücken rund um Staßfurt?

7.41 Uhr: 500 Milliarden Euro sind im Bundesinvestitionspaket bis 2029 geplant, auch für Brücken.

„Handlungsbedarf später oder früher“ sieht die Stadt Staßfurt bei der Bodebrücke in Hohenerxleben, die bereits auf 2,10 Meter Fahrzeugbreite „verjüngt“ wurde und für deren Benutzung eine Geschwindigkeitsbegrenzung gilt. (Foto: Falk Rockmann)

Welchen Bedarf hätten die Kommunen rund um Staßfurt für ihre Bauwerke? Das können Sie hier nachlesen.

Kontrolle: Sechs Temposünder auf der Güstener Straße

6.57 Uhr: Die Polizei hat am gestrigen Donnerstagvormittag – in der Zeit von 8.45 bis 10.15 Uhr – an der Güstener Straße in Aschersleben, Fahrtrichtung Ortsausgang, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 Kilometern pro Stunde.

Die Beamten registrierten während des Messezeitraums 56 Einzelfahrzeuge mit einem Messgerät, teilt die Polizei mit. Sechs von ihnen waren zu schnell, einer sogar mit 77 Stundenkilometern unterwegs.

Die Verstöße werden nun entsprechend geahndet: Drei Fahrern wurde ein Verwarngeld ausgesprochen, die übrigen drei erhalten demnächst einen Bußgeldbescheid.

Schule: Fassade in Nienburg im neuen Glanz

6.24 Uhr: Das historische Schulgebäude in Nienburg aus dem Jahr 1876 erstrahlt wieder in neuem Glanz. Die Fassade ist frisch saniert.

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Auch das Gerüst an der Nienburger Grundschule wird nun wieder abgebaut. (Foto: Nadja Bergling)

Welche Bauarbeiten dort genau nötig waren, erklären wir Ihnen hier.

Aus dem Salzland an die Ostsee

6.19 Uhr: Ein Abschied mit Anlauf: Nach elf Jahren nimmt Pfarrer Kornelius Werner eine neue Stelle an der Ostsee an.

Kornelius Werner in Arbeitskleidung in der Grundschule Rathmannsdorf. Der Pfarrer war in sieben Gemeinden zuständig. (Foto: Falk Rockmann)

Die berufliche Neuorientierung ist eine Idee, die über einen längeren Zeitraum gewachsen ist. Wie genau, das erzählt Werner hier.

Alles eine Frage des Preises in Tornitz und Werkleitz

5.52 Uhr: Am morgigen Sonnabend soll in Tornitz und Werkleitz ein Flohmarkt stattfinden. Marktorte sind am Denkmal „Mittelpunkt Sachsen-Anhalt“ in Tornitz und auf dem Hof Pätzold in der Rosenburger Straße 18 in Werkleitz.

Initiator und Heimatvereinsvorsitzender Frank Pätzold in seiner „Motorrad-Abteilung“. Wie man sieht, dominiert hier die MZ. (Foto: Thomas Linßner)

Dort werden unter anderem auch Mini-Klappfahrräder aus DDR-Tagen angeboten, die damals 270 bis 315 Mark kosteten und heute beliebte Sammlerobjekte sind.