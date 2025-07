Mit einem Notendurchschnitt von 1,06 gehört Paulina Heupke zu den Besten. Was sie jetzt geplant hat.

Paulina Heupke zählt zu den Jahrgangsbesten in Bernburg

Den Realschlulabschluss hat Paulina Heupke in der Tasche. Doch nach den Sommerferien wird sie weiterhin die Schulbank drücken.

Bernburg/MZ. - Paulina Heupke hat es geschafft. Sie ist glücklich und ihre Eltern sind stolz. Die 16-Jährige hat ihren Realschulabschluss in der Tasche. Einen besonders guten. Paulina Heupke gehört zu den Jahrgangsbesten an der Freien Sekundarschule in Bernburg – mit einem Notendurchschnitt von 1,06.