Verein aus Bülzig lädt zum zweiten Lichterfest ein. Am Dorfteich treiben bunt beleuchtete Boote über das Wasser. Wer es eher ruhiger mag, für den ist die Veranstaltung genau richtig.

Bülzig/MZ. - Wenn am Sonnabend, 23. August, ab 19.30 Uhr die ersten bunten Lichter über den Teich am Festplatz in der Dorfmitte gleiten, beginnt in Bülzig das zweite Lichterfest. Was im vergangenen Jahr als spontane Idee entstand, hat sich schnell zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt.