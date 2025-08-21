weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Geheimtipp nahe Wittenberg: Bülzig feiert magisches Lichterfest am Teich

Verein aus Bülzig lädt zum zweiten Lichterfest ein. Am Dorfteich treiben bunt beleuchtete Boote über das Wasser. Wer es eher ruhiger mag, für den ist die Veranstaltung genau richtig.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 21.08.2025, 17:11
Selbstgebaute Boote schwimmen über den Teich in Bülzig.
Selbstgebaute Boote schwimmen über den Teich in Bülzig. (Foto: Förderverein Aktives Bülzig e.V.)

Bülzig/MZ. - Wenn am Sonnabend, 23. August, ab 19.30 Uhr die ersten bunten Lichter über den Teich am Festplatz in der Dorfmitte gleiten, beginnt in Bülzig das zweite Lichterfest. Was im vergangenen Jahr als spontane Idee entstand, hat sich schnell zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt.