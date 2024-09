Der Förderverein „Aktives Bülzig“ bereitet zum zweiten Mal ein Dorffest vor. Was an diesem Wochenende für Kinder, Sportfreunde und Tanzwillige geboten wird.

Zweites Dorffest in Bülzig: Was der Förderverein vorbereitet hat

Bülzig/MZ. - Der noch junge Förderverein „Aktives Bülzig“ will von Freitag an bis einschließlich Sonntag auf dem Platz der Jugend in Bülzig sein zweites Dorffest ausrichten. Claudia Kuschel, engagierte Bülzigerin und Vereinsvorsitzende seit Gründung des Fördervereines im Coronajahr 2021, tut ihre Vorfreude kund: „Mit dem attraktiven Programm unseres diesjährigen Dorffestes in Bülzig soll das kulturelle Leben in unserem schönen Flämingdorf bereichert und der Zusammenhalt der Einwohner aller Generationen gestärkt werden.“