Sonnenbrand und Hautkrebs: Der Schutz vor UV-Strahlen ist gerade im Sommer wichtig. Doch viele Sonnencremes haben umweltschädliche Bestandteile wie Titandioxid. Ein Merseburger Chemiker will das ändern.

Merseburger Chemiker tüftelt an Sonnencreme ohne Nebenwirkungen für die Umwelt

Forschung an der Hochschule

Merseburg/Mz. - Sommer, Strand und Sonnenschein. In die Aufzählung gehört auch die Sonnencreme hinein, wenn die UV-Strahlung nicht kurzfristig zu Sonnenbrand und langfristig gar zu Hautkrebs führen soll. Doch beim Sprung in den See oder das Meer wäscht das Wasser einen Teil des Schutzes ab. Ein Problem, wie Goran Kaluderovic erklärt, denn einer der verbreitetsten Wirkstoffe sei Titandioxid.