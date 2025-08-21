Dessau/MZ. - Ein 84-jähriger Mann aus Dessau-Roßlau hat etwa 10.000 Euro an Betrüger verloren. Der Rentner war im Dezember 2024 im Internet auf eine Werbeanzeige aufmerksam geworden, die ein Zinssparkonto versprach. Der Mann meldete sich auf die Anzeige und erstellte mit einem vermeintlichen Vertreter ein Bankkonto bei einer real existierenden digitalen Bank. Kurz darauf zahlte er knapp 10.000 Euro auf dieses Konto ein.

Vorige Woche nahm der 84-Jährige Kontakt zu dieser Bank auf, musste jedoch feststellen, dass sich der Geldbetrag nicht mehr auf dem Konto befindet und vermutlich durch unbekannte Täter abgehoben oder umgebucht wurde. Wie und wann sich die Täter Zugang zu dem Konto verschaffen konnten, ist nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.