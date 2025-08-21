Wieder einmal kommt Gräfenhainichen in dieser Woche zum „Hänicher Stadtfest“ zusammen. Was das Kinderprogramm besonders macht und welche Überraschung Rapper Sido für die Gräfenhainichener Vereine bereithält.

Hänicher Stadtfest 3.0 startet in Gräfenhainichen: Was dieses Jahr besonders ist

Wie schon im Vorjahr kommt Gräfenhainichen in dieser Woche zum „Hänicher Stadtfest“ zusammen.

Gräfenhainichen/MZ. - Diese Woche ist es soweit: Das diesjährige Gräfenhainichener Stadtfest steht vor der Tür. Vom 22. bis 24. August erwartet die Besucher ein buntes Programm, das von der Kita bis zum Karnevalsverein reicht. Für Familien ist am Sonntag ab 14.30 Uhr ein buntes Kinderprogramm geplant. „Wir wollen es schaffen, mit den Kindern 100.000 Seifenblasen über den Platz zu pusten“, erklärt Mitorganisatorin Claudia Berg. Damit das gelingt, sollen die Kinder eigene Seifenblasen mitbringen – vor Ort stehen ebenfalls welche bereit.