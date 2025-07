Gräfenhainichen lädt ein: Was das Stadtfest 3.0 dieses Jahr besonders macht

Veranstaltung in Sachsen-Anhalt

Gräfenhainichen/MZ. - Auch in Gräfenhainichen werfen große Feierlichkeiten ihre Schatten lange voraus. In vier Wochen ist es wieder soweit. Vom 22. bis zum 24. August wird zum Hänicher Stadtfest 3.0 geladen. „Es ist das dritte Mal, dass unser Stadtfest in diesem Format stattfinden wird“, sagt Claudia Berg, die sich gemeinsam mit Nicole Täsch und anderen Mitarbeitern der Stadt im Bereich Kultur für die Organisation verantwortlich zeigt.