Bitterfeld/MZ. - Nach einem Sturz in Bitterfeld musste ein Radfahrer ins Klinikum gebracht werden. Laut Polizei befuhr der 40-Jährige am Sonnabend gegen 19 Uhr den Radweg entlang der Glück-Auf-Straße in Richtung Holzweißig. Am Ende wollte er die Fahrbahn queren und den gegenüberliegenden Radweg benutzen. Dabei musste er einem unbekannten Pkw ausweichen und kam deshalb zunächst mit dem Fahrrad gegen den Bordstein und in weiterer Folge zu Fall. Dadurch verletzte sich der Mann und wurde ins Klinikum gebracht.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich bei ihm der Verdacht auf Alkoholeinfluss, so dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Radfahrer und den unfallflüchtigen Pkw-Fahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Das Fahrrad wies laut Mitteilung keine Beschädigungen auf.